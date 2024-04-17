В Самарской области заработали пункты приема заявлений от пострадавших от паводка

В Самарской области в самом разгаре паводок. В губернии подтоплено более тысячи участков и сотни домов. На днях начался прием заявлений для оказания материальной помощи на первоочередные нужды от пострадавших из-за паводка. Публикуем полный список пунктов приема заявлений в Самарской области в 2024 году.
Пункты приема заявлений на матпомощь для пострадавших от паводка в Самарской области в 2024 году.
1. Кинель-Черкасский район — село Полудни, Культурно-досуговый центр, ул. Садовая, 55.
2. Богатовский район:
— пос. Заливной, ул. Дорожная, напротив дома № 4 (с 8.00 до 12.00);
— село Богатое, ул. Комсомольская, 46 (с 13.00 до 16.00).
3. Пестравский район — село Пестравка, ул. 50 лет Октября, 43.
4. Красноармейский район — село Красноармейское, ул. Шоссейная, 34.
5. Кошкинский район:
— село Шпановка, администрация сельского поселения: ул. Специалистов, 4;
— село Старое Юреево, сельский дом культуры: ул. Центральная, 69А;
— село Степная Шентала, сельский дом культуры: ул. Центральная, 4.
6. Красноярский район:
— пос. Угловой ДК (ПВР), ул. Садовая 4;
— село Большая Каменка, ул. Центральная, 37.
7. Елховский район — администрация села Красное Поселение, пос. Нижняя Кондурча, ул. Набережная, 1.
8. Нефтегорский район:
— село Утевка ул. Торговая, 22 (тел. 8−84670−31330);
— с.п. Покровка, ул. Первомайская, 6 (тел. 8−84670−33182);
— село Бариновка, ул. Чапаевская, 22.
Какую помощь окажут пострадавшим от паводка в Самарской области.
Жителям пострадавших от паводка населенных пунктов в Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей (на каждого члена семьи). Эти средства можно будет направить на первоочередные нужды. Также власти региона пообещали предоставить другую помощь — выплатить частичную компенсацию утраты имущества. Это сумма в 100 тысяч рублей.
Ранее администрация Самары опубликовала список объектов, которые оказались под угрозой подтопления из-за сброса воды на Жигулевской ГЭС.