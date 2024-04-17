В Самарской области заработали пункты приема заявлений от пострадавших от паводка

В Самарской области в самом разгаре паводок. В губернии подтоплено более тысячи участков и сотни домов. На днях начался прием заявлений для оказания материальной помощи на первоочередные нужды от пострадавших из-за паводка. Публикуем полный список пунктов приема заявлений в Самарской области в 2024 году.