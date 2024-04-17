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После насилия над подростком в колонии Новосибирска возбудили четыре уголовных дела

Под следствие попали сотрудники воспитательной колонии Новосибирска и осужденные, которые надругались над 16-летним подростком.

Источник: Соцсети

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Елену Зерняеву.

В декабре 2023 года в новосибирской колонии трое осуждённых совершили жёсткий акт насилия над подростком. Медики нашли в брюшной полости пострадавшего деревянные щепки.

По словам Зерняевой, 15 работников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности: выговор и строгий выговор. Проверку проводили прокуратура и ФСИН.

После инцидента возбудили четыре уголовных дела: два в отношении сотрудников колонии по статье о злоупотреблении полномочиями и два в отношении осуждённых, совершивших насильственные действия.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске суд избрал меру пресечения бывшему директору МБУ «Горсвет».