После насилия над подростком в колонии Новосибирска возбудили четыре уголовных дела

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Елену Зерняеву.
В декабре 2023 года в новосибирской колонии трое осуждённых совершили жёсткий акт насилия над подростком. Медики нашли в брюшной полости пострадавшего деревянные щепки.
По словам Зерняевой, 15 работников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности: выговор и строгий выговор. Проверку проводили прокуратура и ФСИН.
После инцидента возбудили четыре уголовных дела: два в отношении сотрудников колонии по статье о злоупотреблении полномочиями и два в отношении осуждённых, совершивших насильственные действия.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске суд избрал меру пресечения бывшему директору МБУ «Горсвет».