В Красноярском крае «черного археолога» осудят за незаконные раскопки

Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным СК, обвиняемый купил два металлоискателя. С их помощью он искал потенциально интересные для себя предметы в земле и выкапывал их, тем самым повреждая культурный слой археологического памятника.
Так он извлек три бронзовых котла, один из которых был поврежден, и зеркало из бронзы. Находки после задержания преступника передали на хранение в Музей археологии и этнографии Енисейской Сибири.
Мужчине грозит штраф в размере до миллиона рублей, а также либо принудительные работы, либо лишение свободы до 6 лет.
Ранее «МК в Красноярске» рассказывал о сварщике, который вел соцсети под именем «Лесной дух». Он добывал артефакты на территории Канского района и сбывал их, рассказывая об этом в блоге.