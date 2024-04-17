В Екатеринбурге на 85 году жизни умерла доцент истфака Валентина Грак

Как сообщили в пресс-службе вуза, на кафедре новой и новейшей истории она проработала более 40 лет.
Валентина Грак родилась 10 сентября 1939 года в городе Балей Читинской области. В 1962 году окончила исторический факультет Уральского государственного университета, в 1971 году защитила кандидатскую диссертацию.
«Многие поколения студентов-историков помнят ее блестящие по форме и глубокие по содержанию лекции по новой и новейшей истории Азии и Африки, спецкурсы по духовной культуре Востока. Валентина Николаевна выпустила в жизнь не один десяток дипломированных специалистов-историков, будучи строгим, но справедливым научным руководителем», — рассказали в УрФУ.
Напомним, 5 июля прошлого года в УрФУ простились с доцентом Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ. На прощание с Сергеем Сизым пришли коллеги, бывшие и нынешние студенты. «Я люблю студентов, а они зовут меня папой. Если попросишь их выполнить просьбу — все только с радостью. Такие отношения — особенность факультета», — говорил Сергей Сизый о работе в университете.