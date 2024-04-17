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В Екатеринбурге на 85 году жизни умерла доцент истфака Валентина Грак

В понедельник, 15 апреля, на 85-м году жизни скончалась кандидат исторических наук и доцент исторического факультета Уральского федерального университета (УрФУ) Валентина Грак.

Источник: Группа «ВКонтакте» кафедры новой и новейшей истории УрФУ

Как сообщили в пресс-службе вуза, на кафедре новой и новейшей истории она проработала более 40 лет.

Валентина Грак родилась 10 сентября 1939 года в городе Балей Читинской области. В 1962 году окончила исторический факультет Уральского государственного университета, в 1971 году защитила кандидатскую диссертацию.

«Многие поколения студентов-историков помнят ее блестящие по форме и глубокие по содержанию лекции по новой и новейшей истории Азии и Африки, спецкурсы по духовной культуре Востока. Валентина Николаевна выпустила в жизнь не один десяток дипломированных специалистов-историков, будучи строгим, но справедливым научным руководителем», — рассказали в УрФУ.

Напомним, 5 июля прошлого года в УрФУ простились с доцентом Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ. На прощание с Сергеем Сизым пришли коллеги, бывшие и нынешние студенты. «Я люблю студентов, а они зовут меня папой. Если попросишь их выполнить просьбу — все только с радостью. Такие отношения — особенность факультета», — говорил Сергей Сизый о работе в университете.