В Екатеринбурге на 85 году жизни умерла доцент истфака Валентина Грак

Напомним, 5 июля прошлого года в УрФУ простились с доцентом Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ. На прощание с Сергеем Сизым пришли коллеги, бывшие и нынешние студенты. «Я люблю студентов, а они зовут меня папой. Если попросишь их выполнить просьбу — все только с радостью. Такие отношения — особенность факультета», — говорил Сергей Сизый о работе в университете.