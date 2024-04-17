Инцидент произошел на улице Львовской, 2/1 и пансионата Шексна, как сообщается в телеграм-канале службы спасения Сочи.
Пострадавшим удалось вылезти из салонов автомобилей с помощью гидравлического инструмента, после чего спасатели передали их бригаде скорой помощи.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в отечественном автомобиле, а еще один — в иномарке.
Стали известны подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Сочи
17 апреля на федеральной автодороге «Джубга-Сочи» произошло лобовое ДТП между автомобилями «Лада» и «Лексус», в результате которого четыре человека получили травмы.
Инцидент произошел на улице Львовской, 2/1 и пансионата Шексна, как сообщается в телеграм-канале службы спасения Сочи.