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Стали известны подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Сочи

17 апреля на федеральной автодороге «Джубга-Сочи» произошло лобовое ДТП между автомобилями «Лада» и «Лексус», в результате которого четыре человека получили травмы.

Источник: Служба спасения Сочи — Telegram

Инцидент произошел на улице Львовской, 2/1 и пансионата Шексна, как сообщается в телеграм-канале службы спасения Сочи.

Пострадавшим удалось вылезти из салонов автомобилей с помощью гидравлического инструмента, после чего спасатели передали их бригаде скорой помощи.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в отечественном автомобиле, а еще один — в иномарке.