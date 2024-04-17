Стали известны подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Сочи

Инцидент произошел на улице Львовской, 2/1 и пансионата Шексна, как сообщается в телеграм-канале службы спасения Сочи.



Пострадавшим удалось вылезти из салонов автомобилей с помощью гидравлического инструмента, после чего спасатели передали их бригаде скорой помощи.



Отмечается, что трое пострадавших находятся в отечественном автомобиле, а еще один — в иномарке.