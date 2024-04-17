Искали три месяца: В Сочи арестовали подозреваемого в убийстве экс-участника КВН

«Из материалов, представленных суду, следует, что ночью 18 января 2024 года около гостиницы “Жемчужина” между фигурантом и его 31-летним оппонентом произошел конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.