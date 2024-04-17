Искали три месяца: В Сочи арестовали подозреваемого в убийстве экс-участника КВН

Артур Расулов, которого подозревают в убийстве Амирана Геворкяна, арестован. Его заключили под стражу до 23 мая.
«Хостинским районным судом Сочи избрана мера пресечения в отношении 33-летнего уроженца Республики Дагестан, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшем по неосторожности его смерть», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Поиски 33-летнего Расулова длились три месяца. Оперативники разыскивали мужчину в Сочи, родном Дагестане и даже в других регионах России. Он был объявлен в федеральный розыск.
Предполагаемого убийцу задержали в итоге на берегу Черного моря. Там, где в январе 2024 года и произошла смертельная драка двух кавээнщиков.
«Из материалов, представленных суду, следует, что ночью 18 января 2024 года около гостиницы “Жемчужина” между фигурантом и его 31-летним оппонентом произошел конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
Амирана Геворкяна доставили в больницу, но через несколько дней он скончался от последствий черепно-мозговой травмы.
Подробности задержания Артура Расулова не сообщаются. Мужчине уже предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшем по неосторожности его смерть.
Сегодня его арестовали на два месяца, хотя адвокат Расулова настаивал на домашнем аресте. Он утверждал, что подозреваемый сам сдался полиции.
Сам же Артур Расулов вину признал только частично. Он заявил, что не хотел убивать юмориста.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.