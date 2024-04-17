Пять лет грозит жителю Мостов, который избивал своего 8-летнего сына без причины

В ходе оперативно проведенной проверки эта информация подтвердилась. Установлено, что в период с мая 2023 по апрель 2024 года 47-летний отец как минимум 5 раз подвергал избиению своего малолетнего сына. Как подчеркивают правоохранители, речь не идет о каком-либо воспитательном процессе или наказании за плохое поведение.