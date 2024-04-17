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Пять лет грозит жителю Мостов, который избивал своего 8-летнего сына без причины

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Мостов, избивавшему своего 8-летнего сына.

Источник: Комсомольская правда

До пяти лет лишения свободы грозит 47-летнему жителю города Мосты, который избивал своего 8-летнего сына. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, в ходе профмероприятия в одном из учебных заведений города Мосты инспектор ПДН получил информацию о том, 8-летнего ребенка могут избивать дома его родители.

В ходе оперативно проведенной проверки эта информация подтвердилась. Установлено, что в период с мая 2023 по апрель 2024 года 47-летний отец как минимум 5 раз подвергал избиению своего малолетнего сына. Как подчеркивают правоохранители, речь не идет о каком-либо воспитательном процессе или наказании за плохое поведение.

— Мужчина систематически без какой-либо причины избивал ребенка, — подчеркнули в милиции. Эти факты подтвердили близкие мальчика, в том числе и сестра.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.