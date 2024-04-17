Уралец, убивший женщину в массовой драке у магазина, получил 7 лет «строгача»

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 ноября 2023 года: мужчина весь день выпивал, а под вечер отправился в магазин. Там у него случился конфликт с двумя незнакомцами и женщиной из-за того, что уралец якобы задерживал очередь на кассе.