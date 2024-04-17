Экс-мэра Каслей будут судить за подлог и превышение полномочий

В суд передали уголовное дело бывшего мэра Каслей Екатерины Весениной. Экс-главу города обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий.
По версии следствия, Весенина в 2022 году по заниженной цене продала четыре земельных участка управляющей кампании «на системной основе взаимных услуг, связанных с безвозмездным выполнением работ в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства».
Чтобы снизить цену на 10% по отношению к кадастровой стоимости, документы оформили задним числом. из-за этого бюджет потерял 574 тыс. рублей.
— Факты преступной деятельности выявлены в ходе прокурорской проверки. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ по Челябинской области, — рассказали в региональной прокуратуре.
Во время следствия наложили арест на имущество Екатерины Весениной в сумме причиненного ущерба.