В Новосибирской области 18-летний парень убил заслуженную учительницу РФ ради ноутбука и колонки

В Новосибирском областном суде 17 апреля вынесли приговор в отношении 18-летнего Станислава Вальково, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой) и п. «з» ч. 2. ст. 105 УК РФ (Убийство). Информация опубликована в группе «Суды общей юрисдикции НСО».
В марте 2023 года пьяный Вальков поздно вечером через окно приник в дом 84-летней заслуженной учительницы России. В одной из комнат он нашел 500 рублей, положил их в карман и продолжил искать далее. В это время женщина проснулась и обнаружила в доме незнакомого мужчину. Вальков, поняв, что его раскрыли, решил избавиться от пенсионерки. Он сначала толкнул ее, потом начал душить, а под конец нанес множественные удары ножом. От полученных травм пожилая сибирячка скончался на месте. А молодой преступник решил продолжить обчищать квартиру, предварительно вытащив труп женщины во двор дома. Тогда мужчине удалось похитить ноутбук, веб-камеру и музыкальную колонку. Все это в сумме вышло на шесть тысяч рублей.
Месяцем ранее парень обокрал чужой автомобиль — из салона он вынес телефон, флешку и зеркало заднего вида.
«Новосибирский областной суд признал Валькова виновным в совершении преступлений, предусмотренных и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы сроком на год», — рассказали служители Фемиды.
Приговор не вступил в законную силу.