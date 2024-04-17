В Новосибирской области 18-летний парень убил заслуженную учительницу РФ ради ноутбука и колонки

В марте 2023 года пьяный Вальков поздно вечером через окно приник в дом 84-летней заслуженной учительницы России. В одной из комнат он нашел 500 рублей, положил их в карман и продолжил искать далее. В это время женщина проснулась и обнаружила в доме незнакомого мужчину. Вальков, поняв, что его раскрыли, решил избавиться от пенсионерки. Он сначала толкнул ее, потом начал душить, а под конец нанес множественные удары ножом. От полученных травм пожилая сибирячка скончался на месте. А молодой преступник решил продолжить обчищать квартиру, предварительно вытащив труп женщины во двор дома. Тогда мужчине удалось похитить ноутбук, веб-камеру и музыкальную колонку. Все это в сумме вышло на шесть тысяч рублей.