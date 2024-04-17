В Новосибирской области суд начал рассматривать дело экс-директора заказника «Кирзинский»

Напомним, уголовное дело завели по поводу убийства лося и косули. Это случилось в 2022 году на территории заказника «Кирзинский». Следователи потянули за ниточку и распутали целый клубок преступлений.
По версии следствия, Ермолик был организатором как минимум 9 эпизодов незаконной охоты. Кровавые развлечения для богатых он устраивал за взятки, которые они ему давали.
Таким образом, Ермолика обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, организации незаконной охоты, а также незаконном хранении и приобретении оружия. Вместе с ним на скамье подсудимых — еще 6 человек.
Сам Ермолик свою вину не признал.