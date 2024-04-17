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В Новосибирской области суд начал рассматривать дело экс-директора заказника «Кирзинский»

Дело экс-директора заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика начали рассматривать по существу в Барабинском районном суде Новосибирской области. Его обвиняют в организации незаконной охоты.

Напомним, уголовное дело завели по поводу убийства лося и косули. Это случилось в 2022 году на территории заказника «Кирзинский». Следователи потянули за ниточку и распутали целый клубок преступлений.

По версии следствия, Ермолик был организатором как минимум 9 эпизодов незаконной охоты. Кровавые развлечения для богатых он устраивал за взятки, которые они ему давали.

Таким образом, Ермолика обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, организации незаконной охоты, а также незаконном хранении и приобретении оружия. Вместе с ним на скамье подсудимых — еще 6 человек.

Сам Ермолик свою вину не признал.