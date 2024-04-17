Посадивший самолет в пшеничное поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»

«На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — сказала Гасникова.
Она уточнила, что второй пилот Эдуард Семенов по-прежнему находится в отпуске без содержания.
Инцидент с аварийной посадкой самолета на пшеничное поле произошел утром 12 сентября прошлого года. Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, один из них до посадки сообщил о потере гидравлики.
На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Росавиация начала расследование случившегося, которое в ноябре было близко к завершению, но вскоре возобновлено из-за 15 замечаний со стороны центрального аппарата ведомства к отчету Западно-Сибирского территориального управления агентства.
Пока продолжалось расследование, обоим пилотам в декабре 2023 года предложили уволиться по собственному желанию. Жена Семенова Анна попросила президента РФ Владимира Путина не наказывать супруга. По ее словам, летчики совершили невозможное.
4 апреля 2024 года Росавиация завершила окончательное расследование инцидента. В заключении комиссии указано, что вынужденная посадка самолета в поле произошла из-за ошибок экипажа, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. При этом причиной недостаточной подготовки пилотов к действиям в сложной ситуации названы недостатки в обеспечении безопасности полетов со стороны самой авиакомпании.