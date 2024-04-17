Посадивший самолет в пшеничное поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»

4 апреля 2024 года Росавиация завершила окончательное расследование инцидента. В заключении комиссии указано, что вынужденная посадка самолета в поле произошла из-за ошибок экипажа, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. При этом причиной недостаточной подготовки пилотов к действиям в сложной ситуации названы недостатки в обеспечении безопасности полетов со стороны самой авиакомпании.