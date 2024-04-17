Появилось видео подрыва банкомата Сбербанка в Омске

Утром 17 апреля неизвестный попытался взорвать банкомат Сбербанка на улице Краснознаменная, 26/3. Он хотел похитить деньги, но сработала система безопасности. В банкомате на момент инцидента было 1,5 млн рублей.
В пресс-службе Сбербанка порталу Om1.ru сообщили, что за информацию о преступнике объявлено вознаграждение. Разыскивается мужчина среднего роста, плотного телосложения, одетый в камуфляжную форму и чёрные кроссовки, в чёрную балаклаву. При себе имел клетчатую сумку. Информацию можно сообщить по телефонам: 8−913−967−28−83, 8−908−797−04−38 или 112.