В Новосибирске полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу возле лицея

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Отмечается, что сотрудники полиции незамедлительно выехали на место инцидента. Они установили, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с девушкой и несколько раз выстрелил в воздух. По предварительной информации, мужчина стрелял из травматического оружия.
В ведомстве сообщили, что полиция обнаружила квартиру мужчины. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Материалы были переданы в Следственный комитет.
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