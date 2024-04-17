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В Новосибирске полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу возле лицея

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу возле лицея.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Отмечается, что сотрудники полиции незамедлительно выехали на место инцидента. Они установили, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с девушкой и несколько раз выстрелил в воздух. По предварительной информации, мужчина стрелял из травматического оружия.

В ведомстве сообщили, что полиция обнаружила квартиру мужчины. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Материалы были переданы в Следственный комитет.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирск из плена вернулись пятеро участников спецоперации.