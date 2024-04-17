В Новосибирске полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу возле лицея

Отмечается, что сотрудники полиции незамедлительно выехали на место инцидента. Они установили, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с девушкой и несколько раз выстрелил в воздух. По предварительной информации, мужчина стрелял из травматического оружия.