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Автокран снес эстакаду с трубопроводом на улице Салова в Петербурге

ДТП с автокраном произошло во Фрунзенском районе Петербурга днем в среду, 17 апреля. Водитель специализированной техники забыл убрать подъемный механизм и снес им эстакаду с трубопроводом на улице Салова.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 13:00. Из-за происшествия в настоящий момент перекрыто движение по улице Салова — на участке от улицы Самойлова до Софийской улицы.

Полиция устанавливает подробности произошедшего.