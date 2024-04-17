Автокран снес эстакаду с трубопроводом на улице Салова в Петербурге

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 13:00. Из-за происшествия в настоящий момент перекрыто движение по улице Салова — на участке от улицы Самойлова до Софийской улицы.
Полиция устанавливает подробности произошедшего.
ДТП с автокраном произошло во Фрунзенском районе Петербурга днем в среду, 17 апреля. Водитель специализированной техники забыл убрать подъемный механизм и снес им эстакаду с трубопроводом на улице Салова.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 13:00. Из-за происшествия в настоящий момент перекрыто движение по улице Салова — на участке от улицы Самойлова до Софийской улицы.
Полиция устанавливает подробности произошедшего.