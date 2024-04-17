Из-за украинского беспилотника задержали рейс из Казани в Пермь

Из-за случившегося для обеспечения безопасности было закрыто небо над Казанью, Набережными Челнами и Нижнекамском. На три часа задержали рейс Казань-Пермь авиакомпании «Ювт Аэро». В итоге самолет вылетел из аэропорта Казани в 12:45, хотя должен был в 09:30.