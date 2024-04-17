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Из-за украинского беспилотника задержали рейс из Казани в Пермь

17 апреля около 11:20 (московское время) в Республике Татарстан сбили БПЛА самолетного типа. Из-за этого пермяки не могли улететь из Казани.

Из-за случившегося для обеспечения безопасности было закрыто небо над Казанью, Набережными Челнами и Нижнекамском. На три часа задержали рейс Казань-Пермь авиакомпании «Ювт Аэро». В итоге самолет вылетел из аэропорта Казани в 12:45, хотя должен был в 09:30.

В министерстве обороны РФ сообщили: «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан».