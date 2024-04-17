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В Воронеже из-за технического сбоя сработала сирена

Ложная тревога напугала воронежцев 17 апреля.

Утром 17 апреля жители Советского района Воронежа были встревожены звуком сирены. Однако за ней не последовало никаких сообщений.

На вопросы горожан оперативные службы региона сообщили, что никто из них в этот период не тестировал систем оповещений и не объявлял тревоги.

Позже выяснилось, что сирена сработала ошибочно. Технический директор воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Наридинов сообщил:

— Сирена сработала из-за технического сбоя. Неполадки устранены. Система 112 работает в штатном режиме.

МЧС