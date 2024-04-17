«Следствие зашло в тупик»: Загадочно исчезнувшую в Дагестане студентку из Ростова помогают найти бойцы с СВО

С того дня известий об Анне нет. По камерам наружного наблюдения удалось отследить маршрут ростовчанки в день исчезновения. Около шести часов вечера она находилась на пляже ведомственного санатория. Анна была там одна, без рюкзака и сумки. Эта деталь еще раз подтверждает уверенность родителей в том, что сбегать спортсменка не планировала. Да и повода у нее не было. Жизнь Анны складывалась абсолютно благополучно: учеба в хорошем вузе, крепкая любящая семьи, хобби.