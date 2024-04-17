«Следствие зашло в тупик»: Загадочно исчезнувшую в Дагестане студентку из Ростова помогают найти бойцы с СВО

В Дагестане два с половиной месяца продолжается расследование дела, связанного с пропажей спортсменки из Ростова. Анна Цомартова выступала в Каспийске в составе городской сборной на соревнованиях по тайскому боксу.
10 февраля, в четыре часа дня, после неудачи на ринге, девушка пошла на прогулку. Телефон оставила у младшего брата.
РОДИТЕЛИ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ДОЧЬ МОГЛИ ПОХИТИТЬ.
По словам родителей, Анна — не тот человек, который ни минуты не может без гаджета. Спортсменка часто устраивает себе «детокс», поэтому могла без проблем обойтись без телефона час — другой. Так что тот факт, что мобильный 21-летняя студентка третьего курса РЮИ МВД передала брату-подростку, близких не смущает. В этом, считают они, нет никакой подоплеки.
С того дня известий об Анне нет. По камерам наружного наблюдения удалось отследить маршрут ростовчанки в день исчезновения. Около шести часов вечера она находилась на пляже ведомственного санатория. Анна была там одна, без рюкзака и сумки. Эта деталь еще раз подтверждает уверенность родителей в том, что сбегать спортсменка не планировала. Да и повода у нее не было. Жизнь Анны складывалась абсолютно благополучно: учеба в хорошем вузе, крепкая любящая семьи, хобби.
На территории санатория Анна находилась минут сорок. Но кадры не дают ответ на вопрос — что же было потом? Из-за того, что быстро стемнело, дальше на записи уже ничего не разглядеть.
Родители предполагают, что дочь могли похитить. А еще они настаивают на том, чтобы дело отправили на расследование в Москву, в главное следственное управление.
— Считают, что следствие зашло в тупик, — говорит мама Анны.
«ВСЕ, ЧТО НУЖНО — ОБЪЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
Сегодня Цомартовых поддерживают сотни людей. Также не остались равнодушными к беде родителей и участники специальной военной операции. Они записали видеообращение к Президенту России:
— Всем здравствуйте. Мы являемся солдатами армии России. Выполняем свой долг в зоне СВО. Хотим обратиться к вам, Владимир Владимирович. В ситуации по пропаже Анны Цомартовой все, что нужно, это — честное и объективное расследование. Мы, воины России, просим вас, Владимир Владимирович, отправьте дело в Следственный комитет в Москву. Ведь пока мы едины, мы — непобедимы.
Диана призналась, что ролик, на котором — трое сильных мужчин, рискующих собой и защищающих нашу Родину каждый день, просят за ее дочь, тронул до глубины души.
— Хочу вас поблагодарить, наши воины, наши мальчики. Я, когда увидела кадры, расплакалась. Вы — наша стена. Вы сегодня выступили в защиту моей доченьки Ани. Спасибо вам! Вы — наша сила, опора и защита.
5 МЛН ЗА ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
Также семье оказывает помощь известный следователь Амурхан Яндиев, поймавший серийного маньяка Андрея Чикатило. Он считает, что Анну могли похитить и вывезти из региона.
Версию о том, что дочь погибла в море, родители полностью отметают.
— Это подтверждает и работа спасателей с водолазами. Поиски у воды и в воде идут ежедневно и непрерывно, — продолжает мать. — Но за эти два с половиной месяца не удалось обнаружить ничего, что говорило бы о том, что пропажа дочери как-то может быть связана с морем.
За достоверную информацию об Анне родители объявили награду в размере пяти миллионов рублей. Цомартовы готовы подписать любую нотариальную доверенность и, если понадобится, сохранить анонимность информатора.
Сейчас родители живут, словно на автопилоте. Близкие не смирились и не смиряться с тем, что Анна — не с ними. А еще родители верят, что найдут дочь во что бы то ни стало. Сегодня все молитвы семьи — только об этом.