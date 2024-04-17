Пожилого бойца «Айдара»* приговорили к пяти годам колонии

Суд установил, что в ноябре 2014 года гражданин Украины Корсунов добровольно вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*, созданного для осуществления террористической деятельности. Вплоть до февраля 2015 года он нес военную службу на территории ЛНР в качестве начальника сторожевой группы батальона.
Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в террористическом сообществе. Корсунову 76 лет, уточнили в прокуратуре.
«Суд приговорил Корсунова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу», — сказал представитель ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.