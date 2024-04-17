Воронежский облсуд не выпустил из СИЗО экс-главу района Юрия Мишанкова

Воронежский областной суд оставил без изменения решение о мере пресечения бывшему главе Россошанского района Юрию Мишанкову. Об этом рассказали в пресс-службе суда 17 апреля.
Сегодня там рассматривалась апелляция. Ранее под стражу высокопоставленного чиновника отправил Ленинский райсуд по ходатайству следователя СК. В заточении Мишанков проведет до 28 мая. Однако его защита не согласилась с этим и просила облсуд смягчить меру пресечения и отпустить подозреваемого в коррупционной статье под домашний арест.
Напомним, Юрий Мишанков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с земельными участками. По версии следствия, ущерб составил 5,69 млн рублей.