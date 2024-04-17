Глава Елабужского района прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотников

Не исключено, что целью киевского режима могла вновь стать ОЭЗ «Алабуга», на которую уже совершалась атака 2 апреля. Рустем Нуриев успокоил население, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия.