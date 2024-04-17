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Глава Елабужского района прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотников

БПЛА сбили 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Глава Елабужского района Рустем Нуриев прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотника. Напомним, 17 апреля на территории республики пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Благодаря дежурным средствам ПВО летательный аппарат сбили.

Не исключено, что целью киевского режима могла вновь стать ОЭЗ «Алабуга», на которую уже совершалась атака 2 апреля. Рустем Нуриев успокоил население, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия.

ОЭЗ «Алабуга» работает в штатном режиме. Были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала, ситуация в городе контролируется, угроз нет, заявил глава в своем telegram-канале.

Напомним, в аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты.