Глава Елабужского района прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотников

Глава Елабужского района Рустем Нуриев прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотника. Напомним, 17 апреля на территории республики пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Благодаря дежурным средствам ПВО летательный аппарат сбили.
Не исключено, что целью киевского режима могла вновь стать ОЭЗ «Алабуга», на которую уже совершалась атака 2 апреля. Рустем Нуриев успокоил население, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия.
ОЭЗ «Алабуга» работает в штатном режиме. Были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала, ситуация в городе контролируется, угроз нет, заявил глава в своем telegram-канале.
Напомним, в аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты.