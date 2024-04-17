Поиски родственника блогера Яна Топлеса завершились трагедией

Волонтеры обнаружили пропавшего в Новосибирске родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Анатолий Евтушенко погиб.
О смерти мужчины также сообщил сам блогер в социальной сети:
— Толю Нашли. Его больше нет. Спасибо вам за слова поддержки, — написал Ян Топлес.
Напомним, 29-летнего Анатолия Евтушенко волонтеры и полиция искали более двух месяцев. Позже к делу подключили частного детектива. Парень пропал 9 февраля после посещения парикмахерской. В барбершопе молодому человеку стало плохо.