В Самаре осудили мужчину, который пытался устроить теракт на ж/д дороге

В Самаре вынесли приговор по уголовному делу о подготовке теракта на железной дороге. Мужчину признали виновным в сотрудничестве с иностранной организации против безопасности России, в покушении на террористический акт и в публичном оправдании терроризма.
— Не поддерживающий спецоперацию и разделяющий идеологию одного из украинских военизированных объединений, гражданин РФ действовал против безопасности РФ, содействовал этому объединению в преступной деятельности, — сообщили в Центральном окружном военном суде.
Так, мужчина получил задание и нанес краской на въездную стелу «Реж. год основания 1773» и каменную конструкцию надписи, которые оправдывали деятельность украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим. Его деятельность запрещена в России.
Также россиянин попытался совершить террористический акт на участке железной дороги, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти и создать угрозу дезорганизации движения поездов. Чтобы рельсы замкнуло, он установил между ними заранее заготовленную металлическую перемычку. Мужчина сфотографировал перемычку для отчета объединению и скрылся.
К счастью, перемычку нашли и демонтировали сотрудники ОАО «РЖД». Преступнику назначили лишение свободы на 14 лет. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.