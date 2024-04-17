Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре осудили мужчину, который пытался устроить теракт на ж/д дороге

В Самаре сторонника украинского объединения приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку теракта на ж/д дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли приговор по уголовному делу о подготовке теракта на железной дороге. Мужчину признали виновным в сотрудничестве с иностранной организации против безопасности России, в покушении на террористический акт и в публичном оправдании терроризма.

— Не поддерживающий спецоперацию и разделяющий идеологию одного из украинских военизированных объединений, гражданин РФ действовал против безопасности РФ, содействовал этому объединению в преступной деятельности, — сообщили в Центральном окружном военном суде.

Так, мужчина получил задание и нанес краской на въездную стелу «Реж. год основания 1773» и каменную конструкцию надписи, которые оправдывали деятельность украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим. Его деятельность запрещена в России.

Также россиянин попытался совершить террористический акт на участке железной дороги, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти и создать угрозу дезорганизации движения поездов. Чтобы рельсы замкнуло, он установил между ними заранее заготовленную металлическую перемычку. Мужчина сфотографировал перемычку для отчета объединению и скрылся.

К счастью, перемычку нашли и демонтировали сотрудники ОАО «РЖД». Преступнику назначили лишение свободы на 14 лет. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.