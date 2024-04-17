В Самаре осудили мужчину, который пытался устроить теракт на ж/д дороге

К счастью, перемычку нашли и демонтировали сотрудники ОАО «РЖД». Преступнику назначили лишение свободы на 14 лет. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.