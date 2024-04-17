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В Самаре преступная группа выдавала права на маломерные суда за взятки

Двух участников преступной группы задержали за взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре расследуют уголовное дело о взяточничестве при выдаче прав на управление маломерными судами. Этим занималась целая преступная группа, и еще двух ее участников удалось установить недавно, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— Действия обвиняемых квалифицированы по статье о получении взятки группой лиц, — уточнила пресс-служба ведомства и добавила, что эти уголовные дела объединили с заведенными ранее делами.

Следствие полагает, что преступную группировку создали сотрудники Центра ГИМС и еще несколько жителей Самары. Они систематически получали взятки за выдачу прав на маломерные суда без проверки знаний и навыков управления. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, а следователи выявляют других участников преступной группы.