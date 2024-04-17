В Самаре преступная группа выдавала права на маломерные суда за взятки

Следствие полагает, что преступную группировку создали сотрудники Центра ГИМС и еще несколько жителей Самары. Они систематически получали взятки за выдачу прав на маломерные суда без проверки знаний и навыков управления. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, а следователи выявляют других участников преступной группы.