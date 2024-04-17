Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две пенсионерки пострадали от столкновения с мопедистом в Алматы

В Сети распространяется видео ДТП с участием мопедиста в Алматы. Данное дорожно-транспортное происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty | Kazpress.kz |. На кадрах видно скопление машин, лежащий на земле мопед и человека рядом.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что были сбиты две женщины. ДТП произошло сегодня утром в Алмалинском районе.

«Водитель мопеда 2002 года рождения, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на двух женщин 1952 и 1958 годов рождения, которые пересекали проезжую часть, предварительно, в неустановленном месте. Женщинам оказана медицинская помощь. К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района», — сообщили в пресс-службе полиции.