Две пенсионерки пострадали от столкновения с мопедистом в Алматы

«Водитель мопеда 2002 года рождения, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на двух женщин 1952 и 1958 годов рождения, которые пересекали проезжую часть, предварительно, в неустановленном месте. Женщинам оказана медицинская помощь. К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района», — сообщили в пресс-службе полиции.