Россияне рассказали о давке и «информационном вакууме» в аэропорту Дубая

«Сначала нам сказали, что к 7:00 нужно подойти на стойку информации авиакомпании, для того чтобы перерегистрировать свои посадочные талоны на другой рейс. В итоге сделать это не было возможным, потому что на стойках наш рейс не единственный, который отменяется. Здесь отменяются все рейсы и в Индию, и в Бангладеш, и в общем куда угодно. В основном здесь, в той зоне аэропорта, где мы находимся, в основном пакистанцы, индийцы, египтяне и в общем все разные народности. Все эти рейсы периодически переносятся, откладываются, отменяются в основном. И весь этот народ скапливается в аэропорту», — рассказала она. Из питания пассажирам, по словам Ксении, дали один пакет, где было два стакана воды, два пакета сока, пачка с двумя песочными печенками и один круассан. В гостиницу на время ожидания их тоже не заселили.