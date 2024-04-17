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750 жилых домов остались без воды в Балахне

На двух участках трубопровода произошла утечка.

750 жилых домов остались без холодной и горячей воды в Балахне. Об этом сообщили в администрации округа.

Авария произошла на трубопроводе на улице К. Либкнехта и около дома № 114 по проспекту Революции 17 апреля. Из-за утечки несколько микрорайонов лишились воды.

Сейчас на месте утечек работают аварийно-восстановительные бригады АО «НОКК». Трубы ремонтируют группы по семь и шесть человек. Сроки восстановления водоснабжения не уточняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 1,3 тысячи жилых домов остались без холодной воды в Лыскове.

ЖКХ