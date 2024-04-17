В Альметьевске экс-начальника пожарной части осудили за «бронь от мобилизации»

Его признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
По данным ведомства, осенью 2022 года осужденный получил от жительницы Альметьевска взятку, а взамен пообещал ей официально трудоустроить двоих ее сыновей в пожарную часть, в результате оба мужчины получили временную бронь от частичной мобилизации. Сумма взятки составила 300 тыс. руб.
Осужденный вину не признал. Ему дали семь лет колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение четырех лет.