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Из омского посёлка эвакуировали людей из-за угрозы затопления

Сотрудники МЧС помогли жителям убрать ковры и мебель.

Источник: ГУ МЧС России по Омской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили об эвакуации шестерых людей в районе посёлка Затон. Подъем воды достиг отметки 570 см.

16 апреля уровень подъёма воды был близок к максимальному. Из-за угрозы затопления людей эвакуировали. Им помогли свернуть ковры, подняли мебель, чтобы в случае подтопления имущество не пострадало. Пятеро людей отправились к своим родственникам в Нововаршавку, а один пенсионер, которому некуда было ехать, отправился во временный пункт. Как вода спадёт, все вернутся в свои дома.

МЧС