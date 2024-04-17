Из омского посёлка эвакуировали людей из-за угрозы затопления

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили об эвакуации шестерых людей в районе посёлка Затон. Подъем воды достиг отметки 570 см.
16 апреля уровень подъёма воды был близок к максимальному. Из-за угрозы затопления людей эвакуировали. Им помогли свернуть ковры, подняли мебель, чтобы в случае подтопления имущество не пострадало. Пятеро людей отправились к своим родственникам в Нововаршавку, а один пенсионер, которому некуда было ехать, отправился во временный пункт. Как вода спадёт, все вернутся в свои дома.