В Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ

Ранее глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
«Моральные уроды в очередной раз осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне! Всего несколько дней назад молодежная организация “Next Generation”, при поддержке политической партии “Возрождение”, взяли инициативу в свои руки в городе Рышканы, покрасили памятник Комсомольцам, павшим в Великой Отечественной Войне, очистили территорию, собрали мусор. Спустя всего 3 дня все было загажено и осквернено», — написал Нестеровский.
Он добавил, что вандалы не умеют ценить подвиг, благодаря которому жители Молдавии сегодня живут под мирным небом.
«Мне искренне жаль, что в нашей стране остались недоразвитые представители человеческого рода, единственным “достижением” которых является война с памятниками! И весь этот вандализм исходит от самой верхушки — от власти правящей партии “Действие и солидарность”, которая молча наблюдает за подобными гнусными преступлениями и периодически сама не стесняется нелестно высказываться о Великой Отечественной войне», — добавил депутат.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии.