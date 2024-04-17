В Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим в ВОВ

«Мне искренне жаль, что в нашей стране остались недоразвитые представители человеческого рода, единственным “достижением” которых является война с памятниками! И весь этот вандализм исходит от самой верхушки — от власти правящей партии “Действие и солидарность”, которая молча наблюдает за подобными гнусными преступлениями и периодически сама не стесняется нелестно высказываться о Великой Отечественной войне», — добавил депутат.