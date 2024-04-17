ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS и 191 украинский беспилотник

Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.