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ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS и 191 украинский беспилотник

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.