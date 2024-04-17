Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <…> уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы “Донецк”, 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*», — говорится в сводке.
Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 191 беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.
Купянское направление
Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, населенных пунктов Торское и Терны в ДНР.
Потери противника составили:
до 70 военнослужащих;три автомобиля;гаубица Д-30;две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000»;станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
Донецкое направление
Солдаты группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Орехово-Василевки, Благодатного, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР. Помимо этого, отражены три контратаки украинских штурмовых отрядов в районах Выемки и Красногоровки.
Потери противника составили:
до 480 военнослужащих;один танк;боевая бронированная машина;20 автомобилей;гаубица М777 производства США;гаубица Д-30;станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Авдеевское направление
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение солдатам 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Нетайлово и Карловки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить восемь контратак украинских формирований в районах Ленинского, Новокалиново, Первомайского, Уманского и Бердычей.
Потери противника составили:
до 330 военнослужащих;две боевые бронированные машины;три автомобиля;гаубица Д-30.
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Водяного и Макаровки в ДНР.
Потери противника составили:
до 80 военнослужащих;один танк;два автомобиля;самоходная артиллерийская установка «Акация»;гаубица Д-30.Херсонское направление.
Солдаты группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки в Херсонской области.
Потери противника составили:
до 35 военнослужащих;
пять автомобилей;гаубица Д-30.
* Запрещенная в России террористическая организация.