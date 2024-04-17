Российские военные уничтожили склады боеприпасов РДК* в зоне спецоперации

Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, населенных пунктов Торское и Терны в ДНР.