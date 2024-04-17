Опубликовано фото девушки, передавшей компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

До этого было опубликовано видео, на котором девушка демонстрирует бумажный пакет, в который вложены косметические товары, а также пустой контейнер. Сама девушка говорит, что будет туда «рыбку засаливать».
В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ Прозорова заминировал его автомобиль.
Подрыв был осуществлен 12 апреля, Прозоров попал в больницу.