Опубликовано фото девушки, передавшей компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ Прозорова заминировал его автомобиль.