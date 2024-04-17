«Плотина ГЭС — это не дамба»: эксперт рассказал, почему Самару не затопит так, как Орск и Оренбург

Фото и видео того, что натворили паводковые воды в соседней Оренбургской области, взбудоражили жителей самарского региона. Тем более что ряд населенных пунктов уже частично оказался во власти вешних вод из-за разлива реки Самары. Корреспондент «КП-Самара» выяснил, чем чреват нынешний паводок для Самарской области. Свое мнение высказал заведующий кафедрой природоохранного и гидротехнического строительства СамГТУ, кандидат технических наук Сергей Евдокимов.
Затопление Самары исключено.
— В первую очередь надо понимать разницу между дамбой на реке Урал и плотиной ГЭС на Волге. Каскад волжских водохранилищ — это комплексные сооружения, в строительство которых закладывались в том числе требования к безопасности городов и прочих населенных пунктов, построенных вдоль реки. Пропуск воды через плотину каждой ГЭС регулируется так, что подъем уровня реки после каждого водосброса остается в пределах безопасных отметок. Так что затопление Самары волжскими водами исключено — это подтверждено 70-летней практикой со времен появления Жигулевской ГЭС, — объяснил специалист.
Сергей Евдокимов считает, что повторение истории 1979 года, когда Волга «выплеснулась» на город и скрыла под водой набережную, вряд ли вероятно в 2024 году.
— Ситуации, когда подтапливало набережную, были не только в 1979 году, иногда это происходило. Но мы видим, какой объем воды накапливается и движется сверху по Волге, и этот объем — в пределах обычных значений, поэтому не думаю, что нынешней весной возможен выход реки из берегов в районе Самары, — успокоил горожан эксперт.
«Волга течет на юг, а Урал у Оренбурга — на север».
По словам ученого, имеет значение и тот факт, что Волга течет с севера на юг.
— Получается так, что в нижнем течении Волги лед вскрывается раньше, и потоки воды не сталкиваются с препятствиями, а попадают в уже расчищенную пойму. В отличие от реки Урал, которая от Орска к Оренбургу течет в северо-западном направлении. И после резкого повышения температуры и массового одномоментного таяния снегов весь объем воды устремился туда, где река еще не вполне очистилась ото льда и прочих естественных препятствий. В отличие от Волги, эти потоки на Урале ничем не регулируются из-за отсутствия водопропускных сооружений, что и привело к такой чрезвычайной ситуации, — объяснил Сергей Евдокимов.
Затопит ли Южный город и Волгарь?
Что же касается подтопления сел в Самарской области вдоль реки Самары, специалист не видит в этом чего-то экстраординарного.
— Из года в год подтапливает дома, которые построены ниже критических отметок. Просто в этом году из-за климатических условий разлив оказался больше, и соответственно больше частных владений подтопило. К сожалению, фактор возможного подтопления не всегда учитывается при принятии решений о строительстве, что в итоге приводит вот к таким последствиям, — констатирует Сергей Евдокимов.
Возможно ли подтопление таких крупных микрорайонов, как Южный город и Волгарь, расположенных в низине вдоль реки Самары? Специалист не исключает такого развития событий.
— Гипотетически это возможно, но в каком объеме дойдет вода реки Самары до устья — прогнозировать пока сложно. Хочу, однако, заметить, что в районе стрелки рек Самары и Волги регулярно проводятся работы по очистке русла и дноуглублению. Поэтому «встреча» потоков двух рек не должна привести к каким-то непредсказуемым последствиям, — считает ученый.