«Плотина ГЭС — это не дамба»: эксперт рассказал, почему Самару не затопит так, как Орск и Оренбург

— Получается так, что в нижнем течении Волги лед вскрывается раньше, и потоки воды не сталкиваются с препятствиями, а попадают в уже расчищенную пойму. В отличие от реки Урал, которая от Орска к Оренбургу течет в северо-западном направлении. И после резкого повышения температуры и массового одномоментного таяния снегов весь объем воды устремился туда, где река еще не вполне очистилась ото льда и прочих естественных препятствий. В отличие от Волги, эти потоки на Урале ничем не регулируются из-за отсутствия водопропускных сооружений, что и привело к такой чрезвычайной ситуации, — объяснил Сергей Евдокимов.