2.5 тысячи туристов из РТ застряли в Дубае из-за сильнейших в ОАЭ ливней

Порядка 2.5 тысяч отдыхающих из Татарстана стали заложниками стихии в Объединенных Арабских Эмиратах. Примерное число людей из республики, оказавшихся в зоне природного бедствия, подсчитал президент ассоциации туристских агентств РТ и владелец компании «Персона Грата» Рамиль Мифтахов. Он рассказал изданию Бизнес Онлайн о том, что в то время пока столица ОАЭ и крупные города страны пытаются бороться с последствиями шторма, россияне вынуждены ночевать в аэропорту, не все авиакомпании готовы предоставить необходимый запас еды и воды такому количеству человек.
Местные вынуждены сидеть дома, в Дубае парализовано движение, туристы в чужой стране обеспокоены, некоторые гостиницы согласились продлить время проживания гостей, а некоторые — нет.
Эксперты же не унывают и говорят, что через два-три дня пассажиропоток восстановится и желающих отдыхать в ОАЭ не убавится.
20 апреля в Дубае должен был проходить татарский Сабантуй, но сейчас мероприятие на грани срыва, однако, организаторы надеются, что к этому времени городские службы успеют привести инфраструктуру в порядок и праздник, несмотря на капризы погоды, состоится.