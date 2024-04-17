2.5 тысячи туристов из РТ застряли в Дубае из-за сильнейших в ОАЭ ливней

Порядка 2.5 тысяч отдыхающих из Татарстана стали заложниками стихии в Объединенных Арабских Эмиратах. Примерное число людей из республики, оказавшихся в зоне природного бедствия, подсчитал президент ассоциации туристских агентств РТ и владелец компании «Персона Грата» Рамиль Мифтахов. Он рассказал изданию Бизнес Онлайн о том, что в то время пока столица ОАЭ и крупные города страны пытаются бороться с последствиями шторма, россияне вынуждены ночевать в аэропорту, не все авиакомпании готовы предоставить необходимый запас еды и воды такому количеству человек.