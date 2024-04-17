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Строитель из Самары погиб в зоне СВО

Житель Самары Андрей Артюхов погиб на 44 году жизни в результате массового обстрела во время военной операции под Красногоровкой в ДНР. Об этом сообщила глава Ленинского района города Елена Бондаренко.

Андрей Артюхов родился в Куйбышеве. Он учился в Самаре в 15 школе, после этого окончил Самарский авиационный техникум и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (факультет «Промышленное и гражданское строительство»). Андрей Артюхов работал в ряде строительных корпораций.

Он участвовал в военных действиях с 2022 года в подразделении «Ахмат». После этого Андрей Артюхов отправился добровольцем от Министерства обороны РФ.

Он награжден орденом «Ахмат-спецназ» Чеченской республики, медалью «За заслуги» 2-й степени Луганской народной республики и посмертно — Орденом мужества. У Андрея Артюхова остались двое сыновей, семи и 15 лет.

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