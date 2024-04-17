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На СВО погиб гвардии сержант Александр Миков из Пермского края

Он умер при выполнении специальных задач.

Житель Пермского края, гвардии сержант Александр Миков погиб на специальной военной операции, рассказывает администрация Чердынского городского округа.

Как сообщили в муниципалитете, военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи.

Администрация округа выразила слова соболезнования семье, родным и близким бойца.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о трёх военнослужащих, прощание с которыми прошло 17 апреля в Пермском крае. Среди них оказались, отец двоих детей Александр Егоров из Полазны, боец Вадим Гребенюк из Соликамска и Павел Чагадаев из Краснокамска, посмертно награждённый Орденом мужества.