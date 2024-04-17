На СВО погиб гвардии сержант Александр Миков из Пермского края

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о трёх военнослужащих, прощание с которыми прошло 17 апреля в Пермском крае. Среди них оказались, отец двоих детей Александр Егоров из Полазны, боец Вадим Гребенюк из Соликамска и Павел Чагадаев из Краснокамска, посмертно награждённый Орденом мужества.