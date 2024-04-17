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Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали

КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в городе Апшеронске в Краснодарском крае, где площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.

Источник: © РИА Новости

В среду в Апшеронске загорелся двухэтажный склад с пиломатериалами, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, а позже был локализован.

«В 15.09 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

МЧС
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