Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали

В среду в Апшеронске загорелся двухэтажный склад с пиломатериалами, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, а позже был локализован.
«В 15.09 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в городе Апшеронске в Краснодарском крае, где площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
В среду в Апшеронске загорелся двухэтажный склад с пиломатериалами, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, а позже был локализован.
«В 15.09 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.