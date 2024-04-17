Грозит до 15 лет колонии: силовики поймали очередного участника блокады Крыма

Фигурант — житель села Новоалексеевка Генического района. В декабре 2015 года подозреваемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Мужчина вел подсобное хозяйство, а также доставлял участников незаконного формирования и продукты на место дислокации. Кроме того, подозреваемый участвовал в собраниях запрещенной организации и агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем.