Грозит до 15 лет колонии: силовики поймали очередного участника блокады Крыма

В Херсонской области задержали 66-летнего участника блокады Крыма, подозреваемого в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Фигурант — житель села Новоалексеевка Генического района. В декабре 2015 года подозреваемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Мужчина вел подсобное хозяйство, а также доставлял участников незаконного формирования и продукты на место дислокации. Кроме того, подозреваемый участвовал в собраниях запрещенной организации и агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем.
В СК также добавили, что житель Херсонской области блокировал проезд транспорта, доставлявшего товары народного потребления на полуостров.
— Своими действиями он наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавал угрозу национальной безопасности Российской Федерации, — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время участнику блокады Крыма предъявят обвинение. Кроме того, ему назначат меру пресечения.
— Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.