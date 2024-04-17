Автобус врезался в трамвай на улице Белинского в Нижнем Новгороде

Автобус и трамвай столкнулись на улице Белинского в Нижнем Новгороде 17 апреля. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород» с места ДТП.
Авария произошла между улицей Ашхабадской и оперным театром. Рейсовый автобус притерся к трамваю № 27, который шел во встречном направлении.
В результате ДТП движение трамваев, идущих в сторону оперного театра, было остановлено. Начала образовываться пробка из вагонов.
Ранее сообщалось о другой аварии на улице Белинского. Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении легковушек 7 апреля. От сильного удара один автомобиль перевернулся, а у другого оторвало колесо.