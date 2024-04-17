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Бишимбаев записал видеозавещание в день смерти Салтанат Нукеновой

При осмотре телефона подсудимого Бакытжана Байжанова на заседании суда обнаружили видео, на котором Куандык Бишимбаев говорит о завещании, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Всё своё имущество я завещаю Назым, Мансуру, Кариму, Рание (бывшей жене и детям — Прим ред.). Если что-то со мной случится, пусть Назым позаботится о моих детях», — сказал Бишимбаев на казахском языке.

Подсудимых попросили объяснить это видео.

По словам Байжанова, запись сделана, когда скорая помощь уже приехала в ресторан, где произошло убийство, но полиции ещё не было.

«Я вспомнил этот момент. Это когда они уже остановили меня, скрутили, забрали нож. Я, по-моему, сидел на полу, просто сказал Бакытжану, если со мной что-то произойдёт, что-то будет, ты запиши и передай моим родителям и Назым. В общем, если что-то со мной случится, пусть позаботятся о моих детях. Тут смысл такой», — сказал подсудимый Бишимбаев.