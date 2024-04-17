Бишимбаев записал видеозавещание в день смерти Салтанат Нукеновой

«Я вспомнил этот момент. Это когда они уже остановили меня, скрутили, забрали нож. Я, по-моему, сидел на полу, просто сказал Бакытжану, если со мной что-то произойдёт, что-то будет, ты запиши и передай моим родителям и Назым. В общем, если что-то со мной случится, пусть позаботятся о моих детях. Тут смысл такой», — сказал подсудимый Бишимбаев.