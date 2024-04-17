В Киеве утверждают, что в Германии найдены более 160 детей, считавшихся «вывезенными в РФ»

Львова-Белова также заявляла, что, несмотря на такую позицию Киева и его союзников, Москва продолжит политику максимальной открытости в этом вопросе. В конце сентября 2023 года она проинформировала о существовании канала связи с властями Украины, через который выстраивается работа по передаче российских детей на территорию РФ, а украинских — на территорию Украины.