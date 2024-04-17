В Киеве утверждают, что в Германии найдены более 160 детей, считавшихся «вывезенными в РФ»

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка», — приводятся слова Выговского в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
Киевские власти утверждают, что Россия якобы «незаконно депортирует» украинских детей из зоны конфликта. При этом президент РФ Владимир Путин указывал, что российские власти абсолютно легально вывозили детей, спасая их жизни и здоровье, никогда не выступали против их воссоединения с семьями.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала, что Украина и западные страны делают все, чтобы демонизировать образ России и сформировать некую мифологию вокруг трудной для детей ситуации. По ее словам, все, что связано с украинскими детьми, перевирается Киевом и его партнерами.
Таким образом, эвакуация превращается в «депортацию», опека и попечительство — в «насильственное усыновление», а оформление российских документов, подчеркивала она, позволяет детям использовать все российские социальные гарантии и никоим образом не ущемляет их права.
Львова-Белова также заявляла, что, несмотря на такую позицию Киева и его союзников, Москва продолжит политику максимальной открытости в этом вопросе. В конце сентября 2023 года она проинформировала о существовании канала связи с властями Украины, через который выстраивается работа по передаче российских детей на территорию РФ, а украинских — на территорию Украины.