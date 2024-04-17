Четырежды «минировал» дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя

По каждому сообщению о якобы готовящихся взрывах выезжали сотрудники полиции. При обследовании здания взрывных устройств и взрывчатых веществ на месте обнаружено не было. Через некоторое время правоохранители установили личность звонившего, а также выяснили, что в данном доме проживает его мама.