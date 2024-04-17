Четырежды «минировал» дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя

Установлено, что 11 ноября 2022 года, 16 и 17 ноября 2023 года мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, сообщал по телефону в различные службы и организации города ложную информацию о «минировании террористами» многоквартирного дома на ул. Актюбинской.
По каждому сообщению о якобы готовящихся взрывах выезжали сотрудники полиции. При обследовании здания взрывных устройств и взрывчатых веществ на месте обнаружено не было. Через некоторое время правоохранители установили личность звонившего, а также выяснили, что в данном доме проживает его мама.
«Сам мужчина живет по другому адресу, но в состоянии алкогольного опьянения часто вступает с ней в конфликты. В общей сложности в указанный период он совершил четыре таких звонка в “Севастопольгаз”, “102” и пожарную службу», — уточнили в ведомстве.
Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района Севастополя, суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений. И приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
В феврале крымчанин получил три года лишения свободы условно за ложное сообщение об угрозе объектам инфраструктуры региона.