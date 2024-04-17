Пограничники перекрыли канал поставки наркотиков из Польши

В ведомстве уточнили, что запрещенные вещества злоумышленники собирались сбывать в столичном регионе через даркнет. Сообщники организатора канала в Польше фасовали наркотики и прятали их в бытовую технику или продукты. Затем минчанин получал посылку и с пособником делал закладки — с гашишем, ЛСД, экстази, амфетамином и другими наркотиками.