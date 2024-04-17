Пограничники перекрыли канал поставки наркотиков из Польши

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Брестские пограничники перекрыли канал поставки наркотических веществ из Польши, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
По данным ГПК, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в легковом автомобиле служебная собака нашла подозрительную музыкальную колонку.
«В колонке пограничники обнаружили 2,3 килограмма наркотиков. Перевозившие колонку брестчане выполняли заказ жителя Минска, который неоднократно приобретал запрещенные вещества через интернет в Польше», — сказали в комитете.
Позже в результате оперативно-розыскных пограничники и сотрудники УВД Брестского облисполкома разыскали тайник, находившийся в Минском районе. В нем было около 180 граммов уже расфасованного для продажи гашиша.
В ведомстве уточнили, что запрещенные вещества злоумышленники собирались сбывать в столичном регионе через даркнет. Сообщники организатора канала в Польше фасовали наркотики и прятали их в бытовую технику или продукты. Затем минчанин получал посылку и с пособником делал закладки — с гашишем, ЛСД, экстази, амфетамином и другими наркотиками.
Все подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. Мужчинам за совершенное преступление в качестве наказания грозит до 15 лет лишения свободы.