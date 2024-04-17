Управляющая компания прокомментировала ситуацию с жильцом, который держит свинью в квартире в Ростове

Управляющая компания в Ростове прокомментировала информацию о том, что в одной из квартир ЖК завели свинью. Ранее жильцы дома пожаловались соседа в социальных сетях.
О том, что мужчина завел необычного питомца, сообщили в неофициальных пабликах ЖК. В соцсетях появилось видео прогулки свиньи и ее хозяина.
— Бедные его соседи, это уму не постижимо. Вызывайте соответствующие службы, — написала одна из жительниц жилого комплекса.
В управляющей компании рассказали, что сначала им поступили жалобы на запах канализации.
— Сотрудники выехали на место и выяснили, что там проживает свинья. Жалоб конкретно на животное не поступало, — прокомментировали в организации.