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Управляющая компания прокомментировала ситуацию с жильцом, который держит свинью в квартире в Ростове

Управляющая компания выехала проверить канализацию и обнаружила свинью в квартире в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Управляющая компания в Ростове прокомментировала информацию о том, что в одной из квартир ЖК завели свинью. Ранее жильцы дома пожаловались соседа в социальных сетях.

О том, что мужчина завел необычного питомца, сообщили в неофициальных пабликах ЖК. В соцсетях появилось видео прогулки свиньи и ее хозяина.

— Бедные его соседи, это уму не постижимо. Вызывайте соответствующие службы, — написала одна из жительниц жилого комплекса.

В управляющей компании рассказали, что сначала им поступили жалобы на запах канализации.

— Сотрудники выехали на место и выяснили, что там проживает свинья. Жалоб конкретно на животное не поступало, — прокомментировали в организации.

флора и фауна
ЖКХ