Не только центр рушится: в Ростове обвалились кирпичи с фасада многоквартирного дома

По словам автора публикации, обрушение фасада произошло в многоквартирном доме на улице Орбитальной, 70/3. Судя по прикрепленной видеозаписи, от кирпичей пострадал припаркованный у дома автомобиль: кирпичи разбили стекло и помяли капот. По данным очевидцев, из людей никто не пострадал.
«Уже не только центр рушится», «Очень жаль, что не ведут контроль за качеством выполненных работ капитального ремонта», «Хорошо, что не убило никого», «Это как надо было строить, чтобы рухнуло?», «Самое время съехать, забрав вещи и животных, пока двери в подъезд не заварили», — написали подписчики в комментариях.
Отметим, что обрушения зданий или их частей стали весьма частым явлением в Ростове. Так, недавно мы писали о доме на улице Соколова, 54. Он буквально шатается от дуновения ветра, однако сносить его никто не торопится. На главной улице донской столицы — Большой Садовой — в феврале обрушился балкон исторического здания.
В январе 2024 года в доме на улице Нариманова в Ростове произошло обрушение одного из подъездов. В феврале рухнула несущая стена дома на улице Черепахина, 160. В апреле стало известно об обрушении части бетонного потолка в еще одном многоквартирном доме — на улице Мечникова, 51.