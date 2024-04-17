Не только центр рушится: в Ростове обвалились кирпичи с фасада многоквартирного дома

«Уже не только центр рушится», «Очень жаль, что не ведут контроль за качеством выполненных работ капитального ремонта», «Хорошо, что не убило никого», «Это как надо было строить, чтобы рухнуло?», «Самое время съехать, забрав вещи и животных, пока двери в подъезд не заварили», — написали подписчики в комментариях.