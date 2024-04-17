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В Альметьевске каскад прудов покрылся бензиновой пленкой

На место прибыли экологи.

Источник: Комсомольская правда

В Альметьевске каскад прудов покрылся бензиновой пленкой. На это внимание обратили сотрудники МЧС. На место прибыли экологи, сообщает Минэкологии Татарстана.

В ходе исследования обнаружено, что пленка образовалась из-за разлива горюче-смазочных материалов. Оказалось, что недалеко от водоема есть канализационный колодец. Оттуда идет специфический запах.

В настоящее время экологи продолжают обследовать ливневые колодцы. Территорию оградили боновым заграждением, а пятно было ликвидировано. Также были взяты пробы воды.

Напомним, в Казани в 2024 году завершат рекультивацию иловых полей и реконструкцию БОС.

экология