В Альметьевске каскад прудов покрылся бензиновой пленкой. На это внимание обратили сотрудники МЧС. На место прибыли экологи, сообщает Минэкологии Татарстана.
В ходе исследования обнаружено, что пленка образовалась из-за разлива горюче-смазочных материалов. Оказалось, что недалеко от водоема есть канализационный колодец. Оттуда идет специфический запах.
В настоящее время экологи продолжают обследовать ливневые колодцы. Территорию оградили боновым заграждением, а пятно было ликвидировано. Также были взяты пробы воды.
Напомним, в Казани в 2024 году завершат рекультивацию иловых полей и реконструкцию БОС.