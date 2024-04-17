Гражданин Молдовы задержан за доставку взрывчатки в Россию, которой подорвали автомобиль: Наш соотечественник говорит, что не знал о содержимом груза

— Я гражданин России и Молдовы, занимаюсь доставкой грузов частными перевозками, — рассказывал на допросе наш соотечественник. — 6 апреля в Литве я получил груз из Польши от представителя своей компании, который должен был доставить в Москву. 7 апреля со мной связалась отправительница груза. Вечером т ого же дня от нее приехал человек и забрал груз.