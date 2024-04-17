Закончился 19 день поисков двух пропавших уфимских подростков

Напомним, что первое сообщение о пропаже ребят волонтеры опубликовали вечером 30 марта. Известно, что Дамир и Павел вместе занимаются спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки принимали участие в соревновании среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024», где заняли первое место. Соревнования как раз проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий в секции решили отправиться туда на прогулку.
Когда дети перестали выходить на связь, обеспокоенные родители сначала пытались найти их своими силами, а потом обратились за помощью к спасателям и полиции. В итоге 31 марта в региональном МЧС сообщили о первой зацепке: рюкзаки, принадлежавшие школьникам, были найдены в лесу рядом с шестой пристанью. В свою очередь следственный комитет республики по факту исчезновения детей возбудил уголовное дело.
Из-за таяния вод и ледохода была приостановлена работа водолазной группы, однако в то же время была усилена группа наблюдения: поисковики добавили новые пункты дальше по течению реки.
Спасатели УГЗ столицы Башкирии и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям на плавательных средствах обследовали 46 километров акватории и береговой линии реки Белой. Специалисты осматривали места с прижимным течением, а также участки акватории со скоплением топляка.
«КП-Уфа» поговорила с мамой одного из пропавших школьников — Гузель Адигамова вместе с другими родителями сама участвует в поисках детей, и уверена — детей могли похитить. Собственный источник «Комсомолки» заявил, что основной версией исчезновения мальчишек является то, что оба могли утонуть.