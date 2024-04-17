На воронежской железнодорожной станции напали на девочку и молодую пару

В Новохоперске на перроне железнодорожной станции двое мужчин средних лет напали на молодую семейную пару и на несовершеннолетнюю сестру мужа, сообщили в пресс-службе СУ СК по области.
Ситуация произошла 5 апреля. 20-летний супруг, его несовершеннолетняя сестра и 19-летняя супруга сделали на перроне замечание двум мужчинам. Они разозлились и напали на них. Это были два местных жителя в возрасте 51 года и 46 лет.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.
«Сотрудниками СК выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — уведомили в СК.