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На воронежской железнодорожной станции напали на девочку и молодую пару

Возбуждено уголовное дело.

В Новохоперске на перроне железнодорожной станции двое мужчин средних лет напали на молодую семейную пару и на несовершеннолетнюю сестру мужа, сообщили в пресс-службе СУ СК по области.

Ситуация произошла 5 апреля. 20-летний супруг, его несовершеннолетняя сестра и 19-летняя супруга сделали на перроне замечание двум мужчинам. Они разозлились и напали на них. Это были два местных жителя в возрасте 51 года и 46 лет.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.

«Сотрудниками СК выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — уведомили в СК.