На воронежской железнодорожной станции напали на девочку и молодую пару

Ситуация произошла 5 апреля. 20-летний супруг, его несовершеннолетняя сестра и 19-летняя супруга сделали на перроне замечание двум мужчинам. Они разозлились и напали на них. Это были два местных жителя в возрасте 51 года и 46 лет.